طالب فريق رصد وحماية الطيور التابع للجمعية الكويتية لحماية البيئة الجهات المعنية بإنشاء مركز إعادة تأهيل الطيور ومعالجتها، كونها أحيانا تتعرض لإصابات بالغة تمنعها من مواصلة حياتها الطبيعية.



وقال رئيس الفريق محمد شاه انه عندما يشاهد أي عضو بالفريق طائرا مصابا ويحاول انقاذه لا يوجد مقر رسمي لاستقباله، وقد تكرر ذلك لأكثر من مرة آخرها في 23 نوفمبر الماضي، حيث شاهد د.محمد المتروك أثناء وجوده في محمية الجهراء الطبيعية، عقابا من النوع المنقط الكبير جاثما على الساحل وغير قادر على الطيران، وقد بدأت مياه المد تحيط به محاولا الطيران وإخراج جسمه من الماء فلم يتمكن.



وأضاف شاه: بدا الطير كما لو كانت رجله معلقة بشبك أو خيط فسارع لإخراجه قبل ان تغمره مياه المد وعند اخراجه تبين ان الطائر لا توجد به أي إصابات ومن الواضح انه يعاني من مشاكل صحية كالتسمم او غيره، وأخذناه لإدارة المحمية لكي نسلمه لهم فرفضوا تسلمه لعدم وجود دكتور بيطري أو متخصص لمعالجته ومن ثم توجهنا به الى حديقة الحيوان ورفضوا استقباله أيضا خوفا من «انفلونزا الطيور».

وأشاروا علينا بمقترحين، الاول محمية العبدلية التابعة لشركة نفط الكويت، والثاني المركز العلمي لوجود اتفاقية بين مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مع الهيئة العامة للبيئة وبموجبها يتم علاج أي طير مصاب بالمركز، فتوجهنا به للمركز العلمي وتم تسليمه لهم.



وتابع: من هنا جاءت أهمية إنشاء مركز إعادة تأهيل الطيور ومعالجتها وتكون تبعيته لأي جهة ذات علاقة، متقدما بجزيل الشكر والتقدير للمركز العلمي على محاولته علاج وإنقاذ العقاب.