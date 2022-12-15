دمشق - هدى العبود



نعت وزارة الثقافة السورية الشاعر صفوح شغالة الذي وافته المنية عن عمر ناهز 66 عاما، والراحل من مواليد مدينة حلب عام 1956، وقد احترف كتابة الشعر الغنائي منذ العام 1985.



غنى من كلمات الراحل معظم مطربي حلب وسورية، منهم سمير جركس وحمام خيري ونور مهنا وماجد عقاد وصفوان عابد ووضاح شبلي وميادة بسيليس وناديا المنفوخ وشهد برمدا ورويدا عطية وهويدا وسمارة السمارة وكنانة القصير ووفيق حبيب وسارة فرح ونانسي زعبلاوي وريم نصري، وغنى أيضا سلطان الطرب جورج وسوف من كلماته أشهر أغانيه، طبيب جراح وتخسر رهانك.



أما من الوطن العربي فغنى من كلماته آلين خلف وباسمة وجوانا ملاح ودينا حايك وسيرين عبدالنور وكلوديا الشمالي وجورج الراسي ووليد توفيق.



لحن أغانيه العديد من الملحنين، منهم نهاد نجار وجورج ماردير وسيان وشاكر الموجي وصلاح الشرنوبي وعماد شمس الدين وطارق أبو جودة ويحيى الحسن ووسام الأمير والملحن الجزائري فاضل نوبلي وسراج دباغ وسامي سنكري وكامل بازرباشي، ويحتوي أرشيفه الغنائي على أكثر من 1650 أغنية.