دمشق - هدى العبود



أكد الكاتب مروان قاووق لـ«الأنباء» ان مسرحية الأميرة تفاحة «ستعرض في بيروت 22 الجاري على مسرح اليونيسكو بمنطقة الجناح من إنتاج «شركة جويل بدر JH» ومن إخراج ميشيل كفوري وأكرم قاووق.



وعن المسرحية، قال قاووق «مسرحية غنائية من كلمات وألحان إبراهيم قاووق، ومن بطولة ثلة من الممثلين اللبنانيين أبرزهم المطربة ليال عبود، التي ستقوم بغناء خمس أغان للأطفال، بالإضافة الى حضور نجوم الدراما السورية حفل الافتتاح، من ابرزهم «مصطفى الخاني، هدى شعراوي، فادية خطاب، أيمن بهنسي، غادة بشور، نزار أبو حجر، وائل رمضان وجمال العلي وآخرون».



وأضاف قاووق: «تدور أحداث المسرحية حول ساحرة تدعى مقشة قامت باختطاف ابنة الملك «الأميرة تفاحة» من أجل الاستيلاء على حكم بلاد الزعفران والحصول على خاتم الملك العادل فرحان، والذي كان يخدم شعبه ويؤمن لهم الخير والأمان والسلام، إلى أن جاءت الساحرة مقشة وخطفت الأميرة تفاحة وأخفتها عن عيون والدها الملك، وهددت الملك بتحويلها إلى عصفورة صغيرة إن لم يسلمها خاتم الملك/ أي إنها أرادت استعباد الشعب وجعلهم خدما لنفوذها وشرورها.



لكن الملك رفض تسليم البلاد للساحرة، وقام برسم خطة للقضاء عليها وتخليص البلاد من شرها ومن شر المهرج زقطوط. وكانت خطته أن يتخفى كبائع للعسل والفستق والبندق، الى ان وصل الى مقرها فأطعم حراسها وخدمها بعد أن وضع مادة منومة لهم لتتوالى بعدها أحداث المسرحية.



وعن هدف المسرحية قال قاووق: «هدفنا من ذلك تقديم نصيحة للأطفال بأن الخير مهما طال سيكون الأفضل لهم، وعليهم عدم الخروج عن طاعة أهلهم، كما قمنا برصد تأثيرات الأحداث على الأطفال جسديا ونفسيا، من حيث الشهيق والزفير والاستغراب الذي يصل أحيانا حد الخوف على وجوههم، فتتسارع دقات القلب لديهم، ترافق ذلك مع مؤثرات صوتية موسيقية لطيفة حينا ومؤثرة أحيانا أخرى تتفاعل مع الحوار من آن الى آخر. والهدف هو توجيه الأطفال الى ان الشمس ستشرق ببلادهم من جديد، والمسرحية موجهة لأطفالنا في سورية بشكل خاص، لأن أطفالنا عانوا ظروفا صعبة أدت الى فقدانهم أدنى درجات الأمن والاستقرار، كما عايشوا هجرة أقرانهم وأقربائهم، من هنا كان التركيز من خلال أحداث العرض المسرحي على تمرير فكرة أن الكآبة الرهيبة التي سيطرت على نفوسهم ستزول، وذلك من خلال الوصول الى عقولهم الصغيرة والذكية جدا بلغة مسرحية غنائية مبسطة وسهلة تتلاءم مع قواهم العقلية والفكرية واللغوية، وما ساعدنا على ذلك اعتمادنا على آراء متخصصين في علم نفس الأطفال من أجل الوصول الى شمولية الصورة ودراستها لمختلف حواس الطفل وتنمية إحساسه السمعي والبصري، وبذلك نكون قدمنا عرضا مسرحيا راقيا ساحرا.