برعاية القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.محمد الظفيري، أقامت إدارة الإسكان الطلابي وشؤون الطلبة الوافدين طالبات التابعة لعمادة شؤون الطلبة مسابقة التهجئة باللغة العربية، بحضور القائم بأعمال مساعد عميد شؤون الطلبة للأنشطة الطلابية د.محمد الخضر، ومشاركة لجنة التحكيم د.مشاري الموسى، ود.حمد العجمي، وإبراهيم نصير، وذلك بإشراف وتنظيم القائم بأعمال رئيس قسم الإسكان زينب المطوري.



وتهدف المسابقة لتعزيز مكانة اللغة العربية في نفوس الطالبات وزيادة الثروة اللغوية لديهن وتشجيعهن على استكشاف تهجئة الكلمات العربية وجذورها، حيث تم تقييم المشاركات على مهاراتهن بالسرعة والدقة في استخدام اللغة العربية الفصحى استخداما سليما من حيث استهداف مهارات الاستعادة والمحادثة والاستماع، وتشجيع الطالبات على التميز ودعم ثقتهن بأنفسهن والتدرب على مهارات التواصل ومواجهة الجمهور بثقة.



وقد فازت بالمركز الأول الطالبة سعادة وبالمركز الثاني (مكررا) الطالبة وانغ واشياو، وسادت أجواء الحماس والمنافسة خلال المسابقة.