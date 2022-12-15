تحت رعاية وحضور القائم بأعمال الأمين العام المساعد لشؤون إدارة المرافق م.حميدة الخالدي، نظمت إدارة التغذية بجامعة الكويت فعالية «تغذية صحية»، وتضمنت الفعالية محاضرة للاختصاصي في التغذية العلاجية في وزارة الصحة د.وليد الخميس، ومعرضا مختصا بالتغذية الصحية والرياضية، وذلك يوم الأربعاء 14/12/2022 في كلية العلوم الحياتية بمدينة صباح السالم الجامعية.



وبهذه المناسبة، ذكر اختصاصي التغذية العلاجية بوزارة الصحة في منطقة الصباح الطبية د.وليد الخميس أن المحاضرة تهدف لتوضيح أهم النقاط المختصة بالتغذية العلاجية، وكسر الحواجز بمناقشة المعلومات الخاصة بالأنظمة الغذائية من ناحية الصحة والخطأ.



وتطرقت المحاضرة لأسباب ثبات الوزن، وكيفية بدء عملية إنقاص الوزن، ومعرفة المعلومات الغذائية وكيفية قراءتها، والتعرف على أدوية إنقاص الوزن، وكيفية معرفة الحمية الغذائية المناسبة لكل شخص.



وتضمنت الفعالية معرضا توعويا لجميع منتسبي جامعة الكويت بمشاركة شركات تغذية صحية، وعيادات ومختبرات طبية، ونواد رياضية تقدم خدماتها لزائري ومرتادي الحرم الجامعي كافة.