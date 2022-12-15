القاهرة ـ هناء السيد



ترأس ممثل الكويت في شبكة وسيطات السلام ـ شؤون حقوق الإنسان المستشارة الشيخة جواهر الدعيج وفد وزارة الخارجية



في الجلسة الحوارية لشبكة وسيطات السلام العربية التابعة لجامعة الدول العربية التي تعقد تحت عنوان «مأسسة عمل الشبكة العربية لوسيطات السلام على المستوى الإقليمي والوطني.



يذكر ان «شبكة النساء وسيطات السلام» تأسست في المنطقة العربية تحت رعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لتصبح جزءا من التحالف العالمي للشبكات الإقليمية للنساء وسيطات السلام الذي تم إطلاقه في نيويورك على هامش مداولات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة.