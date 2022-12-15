أوصت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة فعد العبدالجادر باضافة رسم على إقامة المخيمات الانتخابية قدره 200 دينار إلى جانب التأمين المقرر بلائحة الرسوم الصادرة بقرار رئيس البلدية رقم 2000/61 وتعديلاته والخاص باعمال النظافة والبالغ 500 دينار.



وقــــال العبدالجــادر ان اللجنة وافقت على الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، بشأن دفع الرسوم المستحقة عن الترخيص الصادر باستغلال الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة على دفعات سنوية، كما وافقت على طلب شركة المشروعات السياحية استثناء مرافق وأراضي الشركة من لائحة المعارض المؤقتة، وعلى الاقتراح المقدم من العضو م.عبداللطيف الدعي بشأن مراجعة اللوائح بصفة دورية وبحد أقصى أربع سنوات.



وأضاف: أحالت اللجنة الكتاب المقدم من الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن استثناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رسوم البلدية الى الجهاز التنفيذي، كما ابقت على جدول اعمالها كتاب مدير عام الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة بشأن مشروع قرار وزاري جدول 15، بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتسهيل حركة واستعمالات ذوي الاحتياجات الخاصة داخل وخارج كل المباني بجميع مناطق الكويت والملحق بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم عمال البناء والجداول الملحقة.



وأحالت اللجنة لائحة النظافة الى اللجنة المشتركة من اللجنتين القانونية والبيئية، وحفظت طلب اعادة تخصيص القسيمة الكائنة بمحافظة الجهراء بمساحة 6000م2 للشركة العربية للخدمات الطبية بغرض إنشاء وتأسيس مستشفى أهلي بسعة مائة سرير.