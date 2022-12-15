twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح العنزي والهاجري الخميس 2022/12/15 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1475 A+ A- استمع الشيخ د.سالم الجابر والشيخ مبارك الجابر يقدمان التهانيعصام الصقر يهنئ المعرس ووالدهمازن الناهض مع والد المعرس خليفة العنزي وشقيقه دعيج العنزي(متين غوزال)الفريق م.سليمان الفهد مهنئاالمعرس ووالده مع الفريق م.محمود الدوسري وخالد الدوسري وخضر العنزي وخليفة الحميديلقطة تذكارية وتهنئةالمعرس سليمان خليفة العنزي مع الأهل في لقطة تذكارية خلال الحفلالمعرس سليمان خليفة العنزيخليفة العنزي والمعرس سليمان خليفة العنزي وسحمي الهاجري وخضر العنزيد.عصام العنزي متوسطا خليفة العنزي وخضر العنزيالمعرس سليمان العنزي وشقيقه دعيج العنزي يتوسطان عميهما د.صبحي العنزي وعبدالله العنزيخضر العنزي وأولاده يقدمون التهانيدعيج العنزي وخليفة الحميديخليفة العنزي مع ابنه المعرس سليمان والأحفاد في لقطة للذكرىالمعرس سليمان خليفة العنزي وعدد من الأصدقاء في لقطة للذكرى بالمناسبة السعيدةتهنئة من الأصدقاء للمعرس سليمان العنزيمشاركة المعرس سليمان خليفة العنزي في أداء العرضة ابتهاجا بالمناسبة السعيدةلقطة تذكارية للمعرس سليمان خليفة العنزي مع الأهل بالمناسبة السعيدة احتفل خليفة خلـف عبدالله العنزي بزفاف نجله سليمان على كريمة سحمي فهد الهاجري بحضور جمع من الشيوخ والشخصيات والأهل والأصدقاء الذيــن قدمــوا المباركة والتهاني بــــالمنــاسـبة السعيدة.ألف مبروك.