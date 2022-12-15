احتفل خليفة خلـف عبدالله العنزي بزفاف نجله سليمان على كريمة سحمي فهد الهاجري بحضور جمع من الشيوخ والشخصيات والأهل والأصدقاء الذيــن قدمــوا المباركة والتهاني بــــالمنــاسـبة السعيدة.



ألف مبروك.