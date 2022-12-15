

قام البنك الأهلي المتحد يوم أمس بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذى ينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.



وأسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم: أحمد عبدالرزاق عبدالعزيز العجيل، حسن عبدالله كرم جرخي، تركية عبيد مطيرب العنزي، فريدة محمد رضا سيد هاشم محمد رضا، مريم حمد راشد الملا، ضحة سعد سعود العجمي، محمد أحمد محمد حسن، موضي هاجد فواز المطيري، تركي مياح علي صالح، ماجد علي عايش المطيري.



يقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة.

وتبقى الجوائز ربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر.



علما بأن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من السحوبات كافة هي 100 دينار، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30000 فرصة في السحب، بالإضافة الى الحصول على أرباح سنوية مثمرة، وتتيح كل 50 دينارا في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة في السحب بشرط أن يحافظ على رصيده لمدة خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ السحب، وكلما زادت مدة الاحتفاظ زادت فرص دخول السحب لكل 50 دينارا، ويتم إجراء السحوبات كل يوم أربعاء بناء على خطة السحب.