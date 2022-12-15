

أعلن بنك بوبيان عن توفير خدمة Apple Pay إلى عملائه في الكويت، وتعتبر خدمة Apple Pay طريقة الدفع الأكثر أمنا وخصوصية، والتي تتيح للعملاء استخدام أجهزة Apple الخاصة بهم لإجراء عمليات الدفع في المحلات وعبر الإنترنت ومن خلال التطبيقات.



وقال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في بنك بوبيان عبدالله التويجري: نعلن اليوم عن توفير خدمة Apple Pay إلى جميع عملائنا، وهي خطوة مهمة نحو تطوير استخدام خدمات بوبيان الرقمية.

وتعتبر هذه خطوة جديدة تضاف إلى سجل بنك بوبيان الحافل بتقديم حلول الدفع الرقمية المبتكرة وتزويد العملاء بأحدث التقنيات مما يمنحهم تجربة مصرفية سلسة وآمنة ومريحة.



وسوف تتيح خدمة Apple Pay للعملاء إجراء عمليات الدفع بسهولة، حيث يمكن للعملاء بكل بساطة تمرير هاتف iPhone أو Apple Watch بالقرب من جهاز الدفع لتنفيذ معاملة الدفع اللاتلامسية.

وبذلك، يتم توثيق كل معاملة دفع تتم من خلال Apple Pay باستخدام خاصية بصمة الوجه Face ID أو بصمة الإصبع Touch ID أو الرقم السري للجهاز، بالإضافة إلى رمز سري يرسل لمرة واحدة.

وتقبل خدمة Apple Pay في المتاجر والمطاعم والكافيهات والفنادق والعديد من الأماكن الأخرى حول العالم.



وتتميز خدمة Apple Pay في جوهرها بالأمن والخصوصية، فعندما يستخدم العملاء بطاقة الائتمان أو بطاقة السحب الآلي من خلال خدمة Apple Pay، لا يتم تخزين أرقام البطاقة الفعلية على الجهاز أو على خوادم Apple، وبدلا عن ذلك، يتم إنشاء رقم حساب خاص بالجهاز وتشفيره ثم تخزينه بصورة آمنة في شريحة «Secure Element» وهي شريحة معتمدة وقياسية مصممة لتخزين معلومات الدفع بأمان على الجهاز.



ويمكن إضافة بطاقات بنك بوبيان الى Apple Pay بسهولة. فمن خلال جهاز iPhone، يمكن بكل بساطة فتح تطبيق Wallet والضغط على «+»، واتباع الخطوات لإضافة بطاقة بوبيان الائتمانية أو بطاقة السحب الآلي الصادرة من بنك بوبيان.

وبمجرد إضافة العميل لبطاقة على جهاز iPhone أو Apple Watch أو iPad أو Mac، يمكنه البدء في استخدام خدمة Apple Pay على الجهاز مباشرة. سيستمر العملاء في الحصول على جميع المكافآت والمزايا التي تقدمها بطاقات بوبيان.