

ذكر تقرير «كامكو إنفست»، عن أداء أسواق النفط العالمية، أن أسعار النفط شهدت انتعاشا جزئيا بعد أن سجلت الأسبوع الماضي أعلى معدل تراجع أسبوعي خلال 20 أسبوعا، وذلك على الرغم من بقاء الأسعار دون مستوى 80 دولارا أميركيا للبرميل. ويعزى الانتعاش بصفة رئيسية إلى أنباء قيام الصين بتخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19 وكذلك تسرب النفط من خط أنابيب كيستون ما أثر على إمدادات النفط. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت أنباء عن انخفاض إنتاجية الآبار في الولايات المتحدة مع تباطؤ عمليات التكسير الهيدروليكي في توفير بعض الدعم للنفط على جبهة العرض، إلا أن حالة عدم اليقين تجاه تعافي الطلب أبقى الأسعار منخفضة على الرغم من العديد من الإجراءات المهمة على جبهة العرض بما في ذلك فرض العقوبات ووضع سقف أسعار للنفط الروسي، وخفض أوپيك وحلفائها لحصص الانتاج الشهر الماضي، واستقرار إنتاج النفط الأميركي وعدد منصات الحفر.



وعلى جانب الطلب، لا تزال رحلات السفر الجوي أدنى من مستويات ما قبل الجائحة بنحو 16%، وفقا للبيانات الصادرة عن مؤسسة «OAG»، إلا أن تخفيف الصين للقيود المرتبطة باحتواء كوفيد-19 بوتيرة أسرع من المتوقع أدى إلى انتعاش حاد في سوق السفر الجوي المحلي في البلاد ليصل إلى ما يقرب من نسبة 65% تقريبا من مستويات ما قبل الجائحة كما في 12 ديسمبر 2022 مقابل 22% بنهاية نوفمبر 2022، وفقا للبيانات الصادرة عن VariFlight. وعلى الرغم من ذلك، تراقب السلطات عن كثب الانتشار السريع للجائحة بعد تخفيف القيود. وبالنسبة للعام بأكمله، من المتوقع أن ينخفض الطلب على النفط في الصين بنسبة 2% في العام 2022، وفقا لوحدة الأبحاث التابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية.



من جهة أخرى، كانت هناك إشارات تحذيرية للأداء الاقتصادي في الولايات المتحدة كما يتضح من النمو الأخير لتوقعات البطالة للعام 2023 بناء على مسح وكالة بلومبيرغ. وحذرت التوقعات من دخول الولايات المتحدة في حالة انكماش اقتصادي في العام 2023، وصرح الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أيضا أن إمكانية حدوث ذلك تصل إلى نسبة 50%. وعلى صعيد العرض، ظل إنتاج النفط في الولايات المتحدة محدود النطاق وسجل زيادة قدرها 100 ألف برميل يوميا ليصل إلى 12.2 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع المنتهي في 2 ديسمبر 2022. وأظهرت أحدث بيانات أوپيك تراجع الإنتاج للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر 2022 ما يعكس قرارات تجديد خفض حصص الإنتاج التي أعلنت عنها أوپيك وحلفاؤها في وقت سابق. إذ انخفض الإنتاج الإجمالي للأوپيك بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا، وفقا للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبيرغ.