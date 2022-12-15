دمشق - هدى العبود



يواصل الفنان تيم حسن تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسله الدرامي الجديد «الزند» والذي يخوض به المنافسة الرمضانية القادمة بشخصية «عاصي الزند» بعد انتهاء سلسلة أجزاء ملحمة «الهيبة» التي قدمها تيم على مدار المواسم الماضية، ورغم انتماء مسلسل «الزند» لنوعية الدراما التاريخية، إلا انه سيكون باللغة العامية وليست العربية الفصحى كما توقع البعض.



ويتواجد تيم وفريق المسلسل حاليا في حلب بسورية لتصوير مشاهدهم هناك، على أن يتم التصوير بين سورية ولبنان وتركيا، ويشارك في بطولة المسلسل كل من: دانا مارديني في أول تعاون يجمعها بتيم حسن، ومعهما: أنس طيارة ونانسي خوري ومجموعة من خريجي المعهد العالي بدمشق، والعمل من إخراج سامر البرقاوي، ومن إنتاج صادق صباح.