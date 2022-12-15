

القاهرة - محمد صلاح



الزواج لا يعرف السن أو التوافق في الأعمار، خاصة في زيجات الوسط الفني، فقد كان وما زال زواج الفنان أو الفنانة بمن هو أصغر أمرا ليس غريبا وليست له مقاييس، فالبعض استمر في سعادة والأغلبية حصلت على شهادة الطلاق لإثبات أن التوافق العمري مهم في الزواج.. «الأنباء» ترصد هذه الظاهرة في السطور التالية:



فاجأت نيللي كريم الرأي العام بإعلان زواجها من هشام عاشور بطل الاسكواش الذي يصغرها بـ 8 سنوات، لكنهما تصديا لنقد «السوشيال ميديا» بقولهما: «السن لا يهم ولا نشعر به»، ويتعامل الزوجان مع منتقديهما بالتجاهل فقط.



تكبر الفنانة مي كساب عن زوجها مطرب المهرجانات أوكا بنحو 10 سنوات، ووقت زواجهما نالا ما لا يتحمله بشر من نقد وسخرية، وعلى الرغم من ذلك واختلاف الشخصيات نجح زواجهما ونتج عنه طفلان.



تزوج المطرب أحمد سعد من الفنانة سمية الخشاب رغم وجود فارق كبير في السن، فسمية أكبر منه بنحو 15 عاما، لكن لم يستمر زواجهما كثيرا، فسرعان ما حدثت بينهما مشاكل وخلافات كبيرة انتهت بالطلاق.



ياسمين عبدالعزيز حينما فاجأت الجميع بكتابة كلمة «بحبك» على صفحة الفنان الشاب أحمد العوضي، أحدثت انقلابا على مواقع التواصل الاجتماعي لأسباب كثيرة، أهمها فارق السن بينهما لأنه يصغرها بـ 6 سنوات، كما انه يقل عنها شهرة ونجومية، ولكن ياسمين أنهت الأمر مبكرا بأنه حبيبها.



وأعلنت الفنانة يسرا عن زواجها بخالد سليم شقيق الممثل هشام سليم والذي يصغرها بأكثر من 15 سنة، يوم أن توفي والد زوجها المايسترو صالح سليم سنة 2002، رغم أنهما تزوجا قبلها بعدة سنوات.