أعلنت أوكرانيا أمس أنها دمرت سرب طائرات بدون طيار «درونز» التي أطلقتها روسيا على كييف، في أحدث هجوم تشنه موسكو التي تسعى إلى القضاء بشكل منهجي على منشآت الطاقة.

وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بفعالية الدفاعات الجوية الأوكرانية، مؤكدا إسقاط كل المسيرات الـ13 الإيرانية الصنع من طراز «شاهد».



من جانبه، رفض الكرملين أي هدنة بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة، متعهدا مرة جديدة بمواصلة المعارك.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافة «لم يتم تقديم أي اقتراح من قبل أي طرف، هذا الموضوع ليس على جدول الأعمال».

وقالت الإدارة العسكرية في كييف إن «حطام المسيرات سقط على مبنى إداري» وتسبب «بأضرار طفيفة بأربع مبان سكنية» في غرب العاصمة الأوكرانية. وأكدت عبر تلغرام أنه «لم يسجل سقوط جرحى».



في غضون ذلك، قالت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) جوليان سميث، امس، إن التحالف العسكري عزز قواته على طول الجبهة الشرقية لممارسة أقصى ضغط على موسكو.

وأضافت سميث ـ حسبما نقلت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، أن جميع الأعضاء غير المتواجدين على الجانب الشرقي قد ساهموا في تعزيز قوات الحلف على هذه الجبهة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة قامت بإرسال قوات إضافية تقدر بحوالي 20 ألف جندي.