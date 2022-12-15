بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتولي جلالته مقاليد الحكم، مشيدا سموه بالإنجازات التنموية والحضارية التي شهدتها مملكة البحرين الشقيقة بمختلف المجالات في عهد جلالته الميمون، معربا سموه في الوقت ذاته عن الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية الراسخة التي تجمع بين الأسرتين الكريمتين والشعبين والبلدين الشقيقين، متمنيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لمملكة البحرين وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة له.