القاهرة ـ ناهد إمام



تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، يفتتح سفيرنا بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير غانم الغانم، فعاليات الأسبوع الكويتي الثالث عشر في جمهورية مصر العربية والذي يعقد تحت شعار «الكويت في مصر» يوم الاثنين 19 الجاري.



وقال رئيس مجموعة الجابرية للمعارض المنظمة للأسبوع الكويتي أحمد إسماعيل بهبهاني إن المعرض يستمر لمدة 3 ايام وسيشهد مشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية في قطاعات الاستثمار والعقار والبنوك والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، تجسيدا وتوطيدا للعلاقات المتميزة بين الكويت وجمهورية مصر العربية على المستويين الرسمي والشعبي. وأوضح أن د. مصطفي مدبولي، أناب م. سمير عيسى وزير التجارة والصناعة لافتتاح الاسبوع الكويتي، مع حضور كوكبة من المجموعة الوزارية الاقتصادية في مصر.