منصور السلطان - أحمد خميس



قام فريق من البلدية وقطاع الأمن العام بإزالة جلسات غير مرخصة وضعت من قبل أشخاص على شاطئ الوطية تؤجر على مرتادي الشاطئ، كما تم تحرير عدة مخالفات ضد أصحاب الجلسات. ووفق مصدر أمني لـ «الأنباء» أفاد بأن عدة شكاوى وردت لعمليات وزارة الداخلية من قبل مواطنين ومقيمين تفيد بأن جلسات وضعت على شاطئ الوطية من قبل أشخاص، ويتم تأجيرها على مرتادي الشاطئ بأسعار باهظة، كما أنها غير مرخصة من الجهات المعنية، فتمت مخاطبة البلدية الذين أكدوا بعدم وجود تراخيص بإقامة جلسات على شاطئ البحر، وانها مخالفة للقانون. وعليه، تم تشكيل فريق من موظفي البلدية وقطاع الأمن العام والتوجه الى موقع الجلسات المخالفة، حيث تمت إزالتها وتحرير عدة مخالفات لمن وضعها.



وأكد المصدر أن الفريق المكون من موظفي البلدية وقطاع الأمن العام سيقوم بمسح شامل لجميع الشواطئ وإزالة جميع المخالفات من جلسات ومظاهر غير حضارية أو مخلة بالأدب أو إضرار بالبيئة.