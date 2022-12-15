عبدالله قنيص



سجل وافد مصري قضية اعتداء بالضرب ضد وافد ايراني بعد أن استوقفه اثر خلاف على اولوية المرور بالطريق ليتم التحقيق بالواقعة.



وقال مصدر امني لـ «الأنباء» إن وافدا مصريا في العقد الثالث من العمر تقدم لمخفر شرطة الروضة مصطحبا تقريرا طبيا يفيد بالإصابات التي لحقت به جراء اعتداء بالضرب على يد وافد ايراني اختلف معه على الطريق فأجبره الجاني على التوقف ليتهجم عليه ويعتدي عليه بالضرب.



من جهة أخرى، وتحديدا في منطقة السرة قام قائد مركبة فارهة بالاعتداء على وافد آسيوي بالضرب بسبب أولوية الطريق فتقدم الآسيوي لرجال المخفر مسجلا قضية ضد قائد الفارهة.