مبارك التنيب



نجح فريق الإنقاذ التابع لقوة الإطفاء العامة في تحرير يد صياد آسيوي الجنسية انحشرت في آلة لجرش الثلج على متن سفينة صيد بالقرب من جزيرة كبر ونقله الى المستشفى.



وفي التفاصيل كما ذكرها مصدر اطفائي لـ «الأنباء» أن بلاغا ورد مساء أول من أمس لغرفة عمليات قوة الإطفاء العامة يفيد بأن صياد سمك يعمل على متن سفينة صيد بالقرب من جزيرة كبر انحشرت يده في آلة خاصة بجرش الثلج، وعلى الفور توجه رجال فرقة الانقاذ الى موقع السفينة، حيث تبين أن الوافد الآسيوي وخلال محاولته إدخال الثلج في آلة الجرش علقت يده وسحبت إلى داخل الآلة، وبعد عملية استمرت 3 ساعات استخدمت خلالها معدات وأدوات دقيقة ذات كفاءة عالية في عملية تحرير يد الآسيوي ولمنع حدوث أي مضاعفات تم نقل الآسيوي المصاب على متن زورق الانقاذ البحري وتسليمه إلى فنيي الإسعاف الجوي الذين انتظروه في جزيرة كبر تمهيدا لنقله الى المستشفى.