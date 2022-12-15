منصور السلطان



أحالت دوريات أمن حولي مساء امس الأول وافدة من احدى الجنسيات العربية الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطها في منطقة السالمية بحالة تعاط وبحوزتها مواد وأدوات تعاط.

وفي التفاصيل التي ذكرها مصدر أمني أن رجال دوريات أمن حولي وخلال تجولهم مساء أمس الأول في منطقة السالمية اشتبهوا بسيارة متوقفة وبعد التوجه لها تبين ان بداخلها امرأة تتعاطى المواد المخدرة، وبعد ضبطها تبين انها تنتمي إلى جنسية عربية، وبتفتيشها عثر على مواد مخدرة وأدوات تعاط، فتم اقتيادها وإحالتها الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.