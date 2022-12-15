محمد الجلاهمة



فتحت أجهزة وزارة الداخلية تحقيقا في بلاغ تقدم به مواطن إلى مخفر الدسمة تضمن سرقة 10 آلاف دينار منه لدى إقامته في أحد الفنادق.



وذكر مصدر أمني لـ «الأنباء»، أن المواطن مقيم في الفندق لعامين متواصلين، وأن إدارة الفندق أبلغته ونزلاء آخرين بتوجهها لرفع أسعار الإقامة، لافتا إلى أن هذه الجزئية منفصلة عن البلاغ لكنها ربما تكون لها علاقة بالبلاغ، وهذا ما ستكشف عنه التحقيقات.

وأكد المصدر أن المبلغ رفض اتهام أحد تاركا الأمر لرجال المباحث، ولم يوضح أسباب احتفاظه بهذا المبلغ النقدي داخل غرفته.

وأوضح المصدر أن المواطن، وهو من مواليد 1959، ومقر سكنه حسب البطاقة المدنية منطقة بيان، تقدم بالبلاغ الذي تضمن تعرضه لسرقة مبلغ 10.000 دينار خلال إقامته في فندق 3 نجوم، وأنه لا يوجه أصابع الشك نحو أي شخص، وتم تسجيل قضية سرقة.