في نبأ سار على صعيد درس مناخ كوكب المريخ، تمكنت مركبة «برسيفرنس» الجوالة من تسجيل صوت ظاهرة «شيطان الغبار»، في سابقة بالغة الأهمية ستساعد على فهم مناخ الكوكب الأحمر بشكل أفضل، بحسب دراسة نشرت نتائجها الثلاثاء.



وتشكل زوابع الغبار هذه المسماة «دوامات الحمل الحراري» والشبيهة بزوابع الرمال التي تضرب بعض الصحاري على الأرض، إحدى الظواهر الجوية الأساسية في المريخ، وهو كوكب جاف ذو غلاف جوي قليل الكثافة للغاية.



وهي تتشكل عندما يكون هناك اختلاف قوي في درجة الحرارة بين التربة والهواء، وغالبا ما تعترض طريق مهام الاستكشاف الروبوتية التي يرسلها البشر.

كما أن فوهة جيزيرو، حيث يعمل روبوت «برسيفرنس» الجوال منذ فبراير 2021، تشهد الكثير من هذه الظواهر، لكن هذه المركبة المصنعة من وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) لم تتمكن قبلا من رصد صوتها بصورة مباشرة.



وقالت المعدة الرئيسة للدراسة التي نشرت نتائجها مجلة «نيتشر كوميونيكيشنز»، ناومي موردوك لوكالة فرانس برس «عندما أدركنا أننا حصلنا على الصور من الكاميرا وأيضا على بيانات أجهزة استشعار الطقس وقياس الصوت في الموقع، شعرنا كما لو أننا فزنا بالجائزة الكبرى!».



وأضافت «نسمع الريح المرتبطة بالزوبعة، لحظة وصولها، ثم يختفي كل شيء لأننا في عين الدوامة، ثم يعود الصوت مجددا عندما يمر الميكروفون من خلال الجدار الثاني».

وقد نقل الميكروفون خصوصا صوت نقر دقيق يتيح «احتساب عدد الجسيمات» من أجل التمكن من دراسة بنية الغبار وسلوكه. وأكدت موردوك أن «دورة الغبار على سطح المريخ وفي السماء تؤدي دورا مهما للغاية بالنسبة للمناخ، مثل دورة المياه على الأرض».