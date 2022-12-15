مع أكثر من 2000 مشاركة من الكويت ودول الجوار، كان مهرجان «AIU» السينمائي شهادة على روح الإبداع والموهبة وريادة الأعمال التي تجسدها صناعة السينما في المنطقة.



قدم المهرجان منصة مبتكرة جمعت بين المبدعين والمنتجين والفنانين وغيرهم في حرم الجامعة الأمريكية الدولية «AIU» للتواصل وتبادل الأفكار. استضافت الجامعة الأمريكية الدولية مجموعة متنوعة من الفعاليات التي أقيمت على مدار أسبوع في المهرجان، وتضمنت محاضرات قدمها قادة صناعة الأفلام إلى جانب عرض الأعمال المقدمة، وعروض الأعمال الفنية من قبل الجامعة الأمريكية الدولية «AIU» والمجتمع الكويتي، وأخيراً، حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في الحرم الجامعي.



وقد تمكن الطلاب والضيوف من التفاعل مع رواد الصناعة والمبدعين الذين قدموا رؤية فريدة لحاضر السينما في المنطقة.



وتوِّج أسبوع الاحتفالات بحفل توزيع جوائز مهرجان «AIU» السينمائي. وكانت الفعالية احتفالاً بالأفلام والقصص التي قدمها المخرجون المحليون والإقليميون وفرقهم.



وبعد مراجعة تفصيلية من قبل لجنة التحكيم لجميع الأعمال المقدمة، أعلنت مقدمة الحفل عن الفائزين في أربع فئات متميزة هي أفضل فيلم عربي قصير، وأفضل تصوير سينمائي، وأفضل مخرج وأفضل فيلم محلي. يعد مجال صناعة الأفلام في الكويت والمنطقة مجالا متنوعا وجذابا مع وجود العديد من الفنانين الموهوبين من مخرجين ومنتجين وممثلين وغيرهم، مما يشكل المشهد السينمائي الإقليمي.