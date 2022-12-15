عبدالكريم العبدالله



أكد الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية في وزارة الصحة د.يعقوب التمار اهتمام الوزارة بصحة الأطفال وحديثي الولادة، مشيرا الى ان ذلك يمثل أولوية قصوى لها.



جاء ذلك في كلمة له نيابة عن وزير الصحة د.أحمد العوضي على هامش افتتاح فعاليات مؤتمر الكويت السادس لطب أعصاب الأطفال أمس.



وشدد التمار على أن العمل مستمر لتطوير الخدمات الصحية لهذه الشريحة الهامة من خلال إنشاء المرافق الصحية المتخصصة وزيادة الوعي حول أمراض الأطفال وتسليط الضوء على أمراض أعصاب الأطفال وسبل مكافحتها ودعم البحوث الطبية الجديدة، إلى جانب تدريب وجلب الكوادر الطبية المؤهلة في طب الأطفال، لافتا الى ان هناك جهودا



حثيثة تبذل في وزارة الصحة لتطوير الخدمات الصحية لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في الكويت، لافتا إلى العمل على عدد من المشاريع الضخمة لاستيعاب زيادة الطلب على القطاع الصحي وتوفير خدمات الرعاية الصحية ورفع كفاءتها، من خلال التوسع في المرافق الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية في جميع أنحاء البلاد جنبا إلى جنب مع توفير الكوادر الطبية المؤهلة، إضافة إلى تأمين الأدوية اللازمة للمرضى.



من جانبها، أكدت رئيسة مؤتمر الكويت السادس لطب أعصاب الأطفال د.أسماء الطواري ان المؤتمر يعتبر سلسلة متصلة من التواصل العلمي والطبي في الكويت لمناقشة الموضوعات الهامة في طب الأطفال عامة وطب أعصاب الأطفال خاصة تحت شعار«آمال متجددة لحياة أفضل لطب أعصاب الأطفال» حيث ان هناك تحولا كاملا في التشخيص المبكر للأمراض المزمنة العصبية الوراثية والعلاج المبكر، فليست أمراض السرطان والأورام ببعيدة عنا ومكافحتها هي الحراك الأساسي.



ولفتت الطواري الى مشاركة أكثر من 720 زائرا و32 متحدثا ومحاضرا من 12 بلدا في المؤتمر وساهم فيه أكثر من 500 منظمة، لافتة إلى ان المؤتمر يناقش الموضوعات الهامة في طب أعصاب الأطفال، إضافة الى أخر الأبحاث والمستجدات في الصرع، والتمثيل الغذائي، والاضطرابات الحركية والأمراض المناعية التي تصيب الجهاز العصبي عند الأطفال.