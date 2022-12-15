منصور السلطان



أصيب شابان كويتيان بجروح وكسور خطيرة اثر حادث تصادم بين سيارتي دفع رباعي وقع مساء أول من أمس على طريق الدائري الخامس السريع باتجاه الجهراء، وتم نقلهما بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الصباح.



وكان بلاغ ورد مساء أول من أمس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع الحادث الذي تسبب باختناق مروري، وعلى الفور توجه رجال المرور والإسعاف لموقع الحادث، حيث تبين أن سيارتي دفع رباعي اصطدمتا فيما بينهما، ما تسبب في إصابة السائقين، وهم شابان كويتيان، بجروح وكسور، فتم نقلهما بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الصباح، فيما باشر رجال المرور سحب السيارتين من الطريق وتسهيل حركة المرور.