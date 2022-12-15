يحيى حميدان



قال مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مساعد مناور إن الخروج بنقطة من أمام العربي (2-2) ضمن الجولة العاشرة من دوري «زين» الممتاز أول من امس، لم يكن هدفنا ولكن وسط الظروف التي يمر بها الفريق تعتبر أمرا إيجابيا. وأضاف مناور، في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء، أن «العنابي» يعاني من غياب 4 محترفين لظروف التجديد أو للإصابة، حتى أننا دخلنا المباراة بتواجد 6 لاعبين فقط في دكة الاحتياط. وأردف: «يحسب للاعبين تحديهم للظروف وعودتهم بالنتيجة بعد التأخر مرتين أمام فريق كبير مثل العربي، ونتمنى أن تكون نتائجنا أفضل في المستقبل».



وبين مناور أن ما حصل من شد بين الفريقين يعود إلى قيام مساعد مدرب العربي بركل الكرة بعيدا عن لاعبنا عندما كان يستعد لتنفيذ رمية التماس، وهو ما أخرج الجميع عن هدوئه وحصل ما حصل، ولكن مرت الأمور عادية وودية بعد ذلك.