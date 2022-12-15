

أصدر نادي الكويت أمس بيانا على خلفية قضية «النقاط الثلاث» والنزاع بينه وبين القادسية على لقب دوري 2016-2017، بعد أن أشرك الكويت لاعبه فهد الهاجري في مباراة فاز فيها الأبيض على العربي في ذلك الموسم، والذي كان موقوفا «في بطولة كأس ولي العهد»، وتوالت القضايا من نادي القادسية بعدم صحة مشاركة اللاعب.



وحصل القادسية على حكم مؤخرا، طالب وزير الشباب عبد الرحمن المطيري، هيئة الرياضة بتفعيله، لينتقل اللقب من الكويت للقادسية. وقال الكويت في بيانه: «يعلن نادي الكويت انه قد تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والقضائية في مواجهة جميع التصريحات غير المسؤولة المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن قضية الثلاث نقاط، والقول بأن النادي العربي هو الفائز بمباراة دوري «فيفا» لعام 2016، ويود ان يؤكد على ما يلي:



٭ التأكيد للجماهير على أن هذه التصريحات تشكل خطأ جسيما، وإثارة لفتنة ونزاع سبق للقضاء أن قال كلمته فيها، بحكم حاسم لصالح نادي الكويت، صادر من اعلى المحاكم الكويتية وهي محكمة التمييز، التي حسمت النزاع بحكم نهائي وبات صادر باسم صاحب السمو أمير البلاد، بما يمتنع على الكافة معاودة الجدل فيه، باعتبار ذلك عدوانا على أحكام القضاء.



٭ التأكيد على ان وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة - المنسوب له هذه التصريحات.



٭ قد سبق ان ارسل لمجلس الامة كتابا ردا على سؤال برلماني موجه له، بشأن ذات الادعاءات الواردة بالتصريحات الاخيرة، وقد اكد الوزير في رده للمجلس ان القضاء قد حسم النزاع، وأن الوزارة والهيئة العامة للرياضة قد قامتا بتنفيذ الحكم.



وإزاء ما تقدم، لم يكن في وسع إدارة النادي سوى تقديم بلاغ الى النائب العام ضد وزير الدولة لشؤون الشباب، لإحالته الى لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء، تجاه هذه الوقائع المؤسفة والمخالفة للدستور ولكافة القوانين المحلية والنظم الأساسية ولوائح الاتحادات الدولية والقارية والمحلية، وتعد تدخلا حكوميا في شأن رياضي سبق للقضاء حسمه، وسبق للوزير ذاته أن أعلن عدم صحة كل ما يدلي به الآن من تصريحات.



إلى ذلك، طالب اتحاد الكرة مدير هيئة الرياضة بسحب كتابه حول إجراءات توزيع المكافآت المالية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في موسم 2016/2017، حيث وصف اتحاد الكرة في كتابه المرسل إلى الهيئة والموقع من الأمين العام صلاح القناعي هذا الكتاب بالتدخل في شؤون اتحاد الكرة وهو ما يخالف النظم واللوائح الدولية، كما يؤكد الاتحاد أنه حريص على استقلاليته ويرفض أي تدخل في شؤونه بذريعة حماية المال العام، لأنها مصونة حسبما ورد في الكتاب.



وأفاد اتحاد الكرة في رده على الهيئة بأن إجراءات تتويج نادي الكويت بلقب دوري 2016/2017 تم ختمها بحكم محكمة التمييز في 10 يوليو 2017. صحة كل ما يدلي به الآن من تصريحات».