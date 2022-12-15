هادي العنزي



أعلن رئيس مجلس إدارة الاتحادين العربي والكويتي للتنس الشيخ أحمد الجابر عن استضافة الكويت لبطولة النخبة العربية الثانية للتنس للرجال (فردي وزوجي)، خلال الفترة من 20 حتى 27 ديسمبر الجاري، بمشاركة أفضل 24 لاعبا من مختلف الدول العربية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء أمس الأول في مقر اتحاد التنس.



وذكر الجابر أن البطولة تعد الأفضل والأقوى من الناحية الفنية منذ إنشاء الاتحاد العربي للتنس، لكونها تعتمد مشاركة أفضل المصنفين العرب في الاتحاد الدولي للتنس (ATP)، وقال: «من شأن اقامة البطولة الإسهام في تطوير اللعبة في جميع الدول العربية، ودعم اللاعبين العرب، عبر منافسات مجمعة تجمع أفضل المصنفين، وبجوائز مالية تعد الأعلى في تاريخ البطولات العربية، وبإجمالي 87 ألف دولار، كما أنها تمنح الفائزين بالمركزين الأول والثاني بطاقتي مشاركة في بطولتي قطر المفتوحة للتنس، ودبي المفتوحة للتنس.



من جهته، أفاد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتنس ورئيس لجنة الحكام عبدالصمد العريان بأن منافسات البطولة ستقام بإدارة كويتية بقيادة الحكم الدولي العام عبدالرؤوف عبدالسلام على أن يساعده الحكمان الدوليان أحمد سلمان هاشم، وبراك جوهري، إلى جانب 26 حكما كويتيا يحملون الشارة الدولية ويتمتعون بكفاءة عالية.



ويمثل الكويت في بطولة النخبة العربية الثانية للتنس خمسة لاعبين هم: عيسى قبازرد، وعبدالحميد محبوب جمعة، وبدر القحطاني، وعلي الشطي، ويعقوب يوسف، وحسين الشطي.