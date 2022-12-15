

أعرب مدير فرقة الوعد للفنون الشعبية العمانية الفنان عوض سبيت المخيني، عن فخره بالمشاركة في برنامج العروض الفنية لجمهور مونديال قطر، مؤكدا أن استضافة الدوحة للنسخة الأولى من المونديال في العالم العربي، تعد إنجازا تاريخيا يبعث برسالة إلى العالم تؤكد قدرة هذه المنطقة على تنظيم أحداث رياضية كبرى.



وقال المخيني في حوار لموقع Qatar2022.qa، إن إقامة المونديال في هذا الجزء من العالم إنجاز تعجز الكلمات عن وصفه، ويعني الكثير لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، التي تقع على بعد مسافة قريبة من قطر، ما أتاح لهم فرصة قد لا تتكرر في حضور منافسات وفعاليات الحدث العالمي، كما أثنى على التنظيم الجيد للبطولة، الذي حظي بإشادة الجميع، بفضل سهولة التنقل والوصول إلى الستادات المونديالية وأماكن إقامة الفعاليات الترفيهية، وغيرها من معالم الجذب السياحي في البلاد.



ومع اقتراب موعد ختام منافسات مونديال 2022 الأحد المقبل، تواصل المئات من الفرق الفنية والفنانين تقديم عروضهم الممتعة لجمهور البطولة في أنحاء قطر.

وتعد فرقة الوعد من سلطنة عمان، واحدة من بين العديد من الفرق المشاركة في برنامج العروض الفنية المقدمة للمشجعين خلال الحدث الرياضي الأبرز على مستوى العالم.



وأكد المخيني أن الالتقاء بالمشجعين من أنحاء العالم، والأجواء التي يخلقها جمهور المونديال، تشكل الجانب المفضل لديه في البطولة، مشيرا إلى أن الفرقة شاركت في الفعاليات التي أقيمت خارج الستادات المونديالية الثمانية، وتواصل عروضها حاليا على كورنيش الدوحة، وستقدم عروضها للمشجعين في المنطقة المحيطة بستاد لوسيل الأحد المقبل، ضمن احتفالات اليوم الوطني لقطر.



وتابع: «سررنا بلقاء جماهير كرة القدم الذين جاؤوا من مختلف دول العالم لحضور فعاليات المونديال، والذين أبدوا إعجابهم بعروضنا التي تعكس تراث وثقافة عمان، فقد نجحنا في جذب اهتمام المشجعين، وبمجرد أن يسمعوا أداء الفرقة يتجهون على الفور إلى مكان العرض ويتفاعلون معنا.

الأجواء في البطولة رائعة ومليئة بالحيوية ومشاعر الحماس والإثارة، ونشعر بكثير من الامتنان للمشاركة في برنامج العروض الفنية بمونديال قطر 2022، وإتاحة الفرصة لنا للتواصل مع المشجعين وبناء علاقات تواصل مميزة معهم».



وعن نشأة الفرقة وتاريخها، أوضح المخيني أن الفرقة انطلقت بفكرة بسيطة للغاية في ولاية جعلان بني بو حسن، إحدى ولايات المنطقة الشرقية بالسلطنة، تتمثل في تأسيس فرقة متخصصة في العروض الفنية التقليدية والتراث العماني العريق، وقال: «بدأنا فرقة الوعد بعشر فنانين في عام 1980، ومنذ ذلك الحين، شاركت عدة أجيال في الفرقة ولدينا الآن أكثر من 50 عضوا، ونقدم نوعا أصيلا من الفنون الشعبية يجسد التاريخ البحري في عمان والذي يحمل أهمية خاصة في ولايتنا».



وأشار المخيني إلى أن اسم الفرقة «الوعد» يحمل معاني التعهد بتقديم أداء رائع وتحقيق النجاح، وكذلك الالتزام بالعمل نحو مستقبل أفضل، وقال إن الوعد متخصصة في عروض فن الديمة وهو فن مستلهم من الحياة البحرية، ويؤديه البحارة على متن السفن أو على الساحل، ويتميز باستخدام الطبول وأدوات أخرى.