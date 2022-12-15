

تتواصل فعاليات كتارا المصاحبة لكأس العالم وسط حضور جماهيري كبير، حيث تشهد أجنحة ومحلات المشغولات اليدوية في كتارا إقبالا لافتا من قبل الزوار والسياح وجمهور المشجعين، حيث يحرص هؤلاء على اقتناء الهدايا التذكارية والمقتنيات التراثية التي تعكس جمال التراث القطري وأصالة الثقافة العربية، حتى تظل ذكرى حضورهم للفعاليات التي تقيمها كتارا بالتزامن مع استضافة مونديال قطر خالدة في أذهانهم، يستعيدون معها أجمل وأسعد الذكريات.



ويشكل معرض كتارا للمشغولات اليدوية الذي أقامته كتارا على امتداد شارع ابن الريب سوقا مفتوحا لعرض منتجات الحرف اليدوية لنخبة من الحرفيين والفنانين تشمل الهدايا التذكارية المستوحاة من خامات البيئة القطرية والخليجية والعربية.