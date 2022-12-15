

حقق المنتخب المغربي طفرة رقمية خلال مشاركته الحالية في مونديال قطر، وذلك بعد أن تمكن من تخطي محطات في البطولة، أمثال كرواتيا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال، وبفضل هذه النتائج حصد المنتخب المغربي نقاطا إضافية، ستساهم في قفزة هائلة لـ «أسود الأطلس» بالتصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».



وبحسب موقع «فوتبول رانكينغ» المختص في حساب نقاط التصنيف، فإن منتخب المغرب حصد حتى الآن 108 نقاط جديدة ستساهم في تقدم «أسود الأطلس» 11 مركزا في التصنيف الشهري لـ «فيفا» واحتلاله المركز الـ 11 برصيد 1672 نقطة.



ومن المقرر أن يصدر الاتحاد الدولي التصنيف الرسمي للمنتخبات، مطلع 2023. وبدأ المنتخب المغربي كأس العالم في المركز الـ 22 بالترتيب العالمي برصيد 1563.5 نقطة.



ويعد أفضل مركز لمنتخب عربي في تصنيف «فيفا» على مدار التاريخ مسجلا باسم المنتخب المصري، بعدما تواجد في الترتيب التاسع خلال شهر فبراير 2010، بينما سبق للمنتخب النيجيري أن وصل إلى المركز الخامس في أبريل 1994.



وكما سبق للمنتخب المغربي أن وصل إلى الترتيب العاشر عالميا في مناسبة واحدة، وذلك خلال شهر فبراير أيضا ولكن في عام 1998، وعقب نهاية كأس أمم أفريقيا في بوركينا فاسو.