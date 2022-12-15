قال المشجع العماني محمد الحجري الشهير بـ«مجومبا» أحد مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان أو «المشجع المنحوس» في قطر إن كل المنتخبات التي شجعها في مونديال قطر، خرجت منه، بما فيها منتخب قطر.



وأضاف الحجري ان كل ما حدث ليس مخططا له، مضيفا: «جئت من سلطنة عمان وخططت لحضور الافتتاح ولبس الزي القطري وتشجيع العنابي، ولم أكن أعرف أن النحس شغال فسامحوني». وتابع: بعدها شجعت الأرجنتين ضد السعودية، ففاز الأخضر 2-1، ورجعت عمان وكنت أنقل الأجواء المونديالية الجميلة في الدوحة على مواقع التواصل فطلب مني المتابعون العودة إلى قطر، وجئت مرة أخرى إلى الدوحة، لتشجيع منتخب السنغال ضد انجلترا فخسر، وهذا سبب إطلاق الناس علي وصف «المشجع النحس».



ويتميز المشجع العماني محمد الحجري بروحه المرحة والتي لاقت تفاعلا كبيرا من متابعيه، خاصة أنه يظن أنه «منحوس» على كل المنتخبات التي ارتدى قمصانها.



وأشار إلى أنه شجع كوريا الجنوبية ضد البرازيل فودعت المونديال، ومشجع مغربي قال لي في الملعب لا تحضر مباراتنا أرجوك، فشجعت إسبانيا، ومن معرفة الإخوة المغاربة بقصتي اتصلوا بي مطالبين بتشجيع البرتغال.