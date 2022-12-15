

أبدى بايرن ميونيخ اهتمامه باستقدام حارس كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش بعد تعرض مانويل نوير لإصابة بالغة ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي.

وذكرت محطة «سكاي سبورتس» أن مسؤولي بايرن بدأوا بالفعل في مفاوضات مع وكيل ليفاكوفيتش، الذي لديه عقد مع فريق دينامو زغرب الكرواتي حتى يونيو 2024.

وجذب ليفاكوفيتش الأنظار إليه خلال نهائيات كأس العالم، بعد أن تصديه لأكثر من ركلة ترجيح خلال لقائي كرواتيا ضد منتخبي اليابان والبرازيلي في دوري الـ16 والثمانية على الترتيب.

ويغيب نوير عن بقية الموسم بعد تعرضه لكسر في الساق أثناء التزلج خلال العطلة الشتوية الحالية واضطر للخضوع لعملية جراحية.

وسيكون البديل الفوري له هو الحارس الاحتياطي سفين أولريتش، الذي تولى حراسة عرين بايرن بالفعل في 8 مباريات خلال الموسم الحالي، عندما غاب نوير عن الفريق بسبب معاناته من مشكلة في الكتف.



من جانبه، قال وكيل أعمال ألكسندر نوبل حارس مرمى بايرن، المعار هذا الموسم لموناكو إنه لم يتصل به النادي حتى الآن، لكن الحارس أشار إلى أنه لن يعود لحامل لقب الدوري الألماني في المواسم العشرة الأخيرة من أجل الجلوس على مقاعد البدلاء.