

أشادت الصحافة الأرجنتينية بمنتخب بلادها، خصوصا قائده ليونيل ميسي، مع المهاجم جوليان ألفاريز، عقب الفوز الكبير على كرواتيا 3-0 في نصف النهائي، وعنونت صدر صفحاتها بكلمات «الرائع»، «الساحر» و«التاريخي».



وكتبت صحيفة «لا ناسيون» في نسختها على الإنترنت «الأرجنتين في نهائي كأس العالم! تألقت مع ميسي الرائع وتنتظر منافسها يوم الأحد المقبل».



وشددت «لا ناسيون» على «الأداء البارع» الذي قدمه ميسي صاحب الهدف الأول من ركلة جزاء والتمريرة الحاسمة للهدف الثالث الذي سجله ألفاريز في الشوط الثاني.



وعنونت صحيفة «كلارين» نسختها الإلكترونية بـ «الأرجنتين وصلت إلى المباراة النهائية بفضل أفضل مستوى لميسي، والهداف القاتل جوليان ألفاريز»، مشيرة إلى أن الثنائي يمثل «التناغم المثالي» لمنتخب المدرب ليونيل سكالوني.



وأوضحت «كلارين» أن رقم ميسي «السحري» قبل تمريرته الحاسمة إلى ألفاريز هو «أعظم تمريرة حاسمة في تاريخ كؤوس العالم».



بالنسبة لصحيفة «أوليه» الرياضية اليومية، فإن هذا الإنجاز «مباراة تاريخية للمنتخب الوطني»، مع «أداء استثنائي من ليو وكذلك من ألفاريز»، وتابعت «يجب أن نذكر كل من شارك في الليلة القطرية، ظهيرة أرجنتينية (بتوقيت الأرجنتين)، أظهر ما يزخر به هذا المنتخب، انتصار بنتيجة 3-0 سيبقى مختوما في كل صرخة، في كل قلب».



وأشارت الصحيفة أيضا إلى ركلة الجزاء التي سجلها ميسي ورفع بها رصيده إلى خمسة أهداف في المونديال، ليلحق بمهاجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي في صدارة لائحة الهدافين، وأن ميسي أصبح أيضا المهاجم الأرجنتيني الأكثر تسجيلا في تاريخ كأس العالم، متجاوزا المهاجم السابق جابرييل باتيستوتا بأحد عشر هدفا.