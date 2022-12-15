

أكد الإعلامي والمؤثر الاجتماعي القطري أحمد بن حمد القحطاني أن حرص الكويت على دعم جهود قطر في إنجاح المونديال يدل على أواصر الأخوة والمحبة الممتدة بين البلدين.



وأعرب عن سعادته لحرص الكويت على التواجد بفنها وثقافتها في البطولة العالمية، كما أكد على أن الجميع في بلاده قد لمس حرص القيادة السياسية بالكويت على تسليط الضوء على الخطط التي وضعتها الدوحة ليكون هذا المونديال الأبرز في تاريخ كرة القدم.



وقال ان الدعم العربي للحدث الذي يثبت الجدارة العربية في تنظيم واحتضان الأحداث الكبرى كان له دور كبير في نجاح البطولة.



وبين في هذا الجانب أن مشاركة عمالقة الفن الكويتي في الإعلان الذي جاء احتفالا بإقامة مونديال قطر، وخلصت رسالته إلى أن كرة القدم «أحلى لأنها في بيتنا ومكاننا.. لأنها في قطر.. كل العيون على قطر وقطر في عيون الكويت.

أمر اعتبره إعلانا صريحا للمشاعر الدافئة بين أهل البلدين، ما جعل جميع الإعلاميين ونشطاء التواصل الاجتماعي في قطر يتفاعلون ويغردون شاكرين لجمال تلك المشاعر الطيبة».



وأشار الى أن المبادرة التي قامت بها المؤسسة القطرية للإعلام منذ أيام قليلة وتمثلت في استضافة وتكريم عدد من رموز الفن والإعلام الكويتي، قد جاءت للامتنان بما قام به الاخوة في الكويت، إلى جانب تحقيق المزيد من تعزيز التعاون الإعلامي والفني بين البلدين، حيث وجهت المؤسسة الدعوة لبعض من نجوم الكويت مثل: سعد الفرج، مريم الصالح، خالد الحربان، محمد المسباح، عبدالعزيز عطية، وعبدالعزيز لويس ليحلوا ضيوفا على برنامج «ليالي المونديال»، الفني الضخم الذي أنتج خصيصا لفترة كأس العالم، وذلك في بث مشترك بين تلفزيون قطر وتلفزيون الكويت.

كما أكد على أن مواكبة السفارة الكويتية بالدوحة منذ الفترة التي سبقت انطلاق المونديال لاستعدادات الجهات المعنية في قطر لاستضافة مونديال القرن، وحرصها على الإسهام في إنجاحه، قد مثل الكثير بالنسبة لأهل قطر، حتى ان السفارة الكويتية وضعت على مقرها لافتة عنوانها «يدا بيد لإنجاح المونديال»، وحرصت على توفير جميع المعلومات الضرورية لعشاق كرة القدم من الكويتيين الذين يزورون قطر لمشاهدة مباريات هذه البطولة ويتابعون المنتخبات التي يشجعونها، مشيرا إلى أن ذلك الحضور الجماهيري الكويتي الذي حضر لمؤازرة المنتخبات العربية قد أكد مدى عشق الكويتيين لكرة القدم وحرصهم على التواجد لدعم البطولة المقامة في أراضي عربية، وأبرز أن الدعم الكويتي للحدث الرياضي العالمي جاء عموما بمنزلة رسالة حب إلى قطر بما يعضد التقاليد العربية ويعلن التماسك واللحمة العربية.