

أشاد رئيس نادي الغرافة القطري الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني بالتنظيم الرائع والمتميز والنجاح الكبير الذي حققته قطر باستضافة كأس العالم، مشيرا إلى أن ما قدمته قطر للعالم يعتبر فخرا لكل العرب، ومثمنا الإنجاز الكبير غير المسبوق الذي حققه المنتخب المغربي بتأهله إلى الأدوار النهائية، بفوزه على منتخبات عالمية كبيرة وتقديمه لأفضل المستويات.



وقال رئيس نادي الغرافة، لدى لقائه رئيس الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية المغربية أبوبكر الأيوبي إن الكرة المغربية تستحق هذه المكانة العالمية بما قدمته من لاعبين أفذاذ على مر التاريخ وبما حققه لاعبو المنتخب في المونديال بإصرار وعزيمة، يعدان نموذجا يحتذى به.



وعبر رئيس النادي القطري، عن سعادته بزيارة الأيوبي مقدما له التهنئة وللشعب المغربي بمناسبة الإنجاز الرياضي الكبير الذي حققه المنتخب المغربي في مونديال قطر.



وأضاف: «الزيارة أكدت عمق العلاقات المتينة بين الشعبين القطري والمغربي ورسخت أسس التعاون المستقبلي في المجال الرياضي»، منوها بأن نادي الغرافة تميز في عصره الذهبي بوجود عدد من اللاعبين المغاربة الذين لعبوا للفريق مثل عثمان العساس وعبدالحق آيت العريف.



ومن جهته، أشاد أبوبكر الأيوبي بالتنظيم الرائع والنجاح الكبير الذي حققته قطر في استضافة مونديال استثنائي غير مسبوق، مشيرا إلى أن قطر شرفت العرب بتنظيم مونديال سيظل عالقا في الأذهان لسنوات باعتباره أفضل نسخة من كأس العالم على مر التاريخ، حيث يعتبر الإنجاز القطري الكبير فخرا لكل العرب.