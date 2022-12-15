

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



استضاف ستاد أحمد بن علي، أحد ملاعب مونديال قطر مؤتمر الرياضة الدولي لرابطة خريجي «فيفا ماستر»، والذي تطرق إلى رؤى ومناقشات حول الإنجازات والتطورات المذهلة في كأس العالم والتعمق في الابتكارات التي تجعل مونديال قطر فريدا من نوعه، فضلا عن كونه معيارا لبطولات كأس العالم المقبلة، وتعد استضافة أحمد بن علي للمؤتمر استكمالا للإرث الذي تتركه البطولة.



وافتتحت المؤتمر الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» فاطمة سامورا، والرئيس التنفيذي لكأس العالم قطر ناصر الخاطر، وعدد كبير من المشاركين في البرنامج والأعضاء.

وأعربت سامورا عن سعادتها الكبيرة بالتواجد في المؤتمر بالتزامن مع بطولة كأس العالم، وقالت إن مؤتمر «فيفا ماستر» هو فرصة لنا جميعا للالتقاء وتبادل المعرفة في هذا الحدث المهم.



وأضافت ان عقد هذا المؤتمر أيضا خلال بطولة كأس العالم قطر، يسهل تبادل الممارسات المثلى والأفكار حول مواضيع مثل استضافة الأحداث، واستدامة التأثير على المدى الطويل، والقيادة الرياضية، والشراكات التجارية، ونمو كرة القدم النسائية.



وأشارت سامورا بشكل خاص إلى الخريجين الذين كانوا يعملون في البطولة في قطر، وقالت: أكثر من 40 منهم يعملون بشكل مباشر في كأس العالم ومع «فيفا» واللجنة المنظمة والفرق ومقدمي الخدمات الآخرين «نحن فخورون جدا بخريجي «فيفا ماستر» الذين ساهموا بشكل مباشر وغير مباشر في نجاح كأس العالم قطر.



وأضافت: القطريون فتحوا أبوابهم للعالم والجماهير، وشهدت هذه البطولة الكثير من المعاني الجميلة والقيم الرائعة، فالحديث عن أحداث هذه البطولة يحتاج للكثير، كما أن هناك الكثير من المفارقات مثل «مترو مترو» و«أين ميسي» التي وجدت تجاوبا جماهيريا كبيرا هنا في قطر.



وأشارت إلى أن المؤتمر يضم العديد من العناصر التي تبحث أحوال كأس العالم، والبطولة في قطر وحققت العديد من الأرقام القياسية سواء على مستوى الحضور الجماهيري أو المتابعين، وأشكر الاتحادات وجميع المشاركين وخاصة الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والافريقي على الجهود الكبيرة المبذولة.