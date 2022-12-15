المونديال امتاز بالمفاجآت.. وفوز السعودية على «التانغو» بطولة خاصة

خروج بلجيكا من الدور الأول «صدمة كروية».. ودي بول نجم المونديال



هادي العنزي



في كل بطولة وحدث مهم تكون للنجوم كلمة وبصمة، وعندما يتعلق الأمر بأكبر حدث عالمي «كأس العالم» فلابد أن نرصد آراءهم وتوقعاتهم.



«الأنباء» التقت أحد نجوم الكرة الكويتية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل عبدالله الظفيري، واستطلعت آراءه وتوقعاته عن مونديال قطر:



كيف وجدت النسخة الـ 22 لكأس العالم؟



٭ امتاز المونديال بالمفاجآت، بدءا من الدور الأول بفوز السعودية على الأرجنتين، وفوز الكاميرون على البرازيل، وكذلك فوز المنتخب التونسي على نظيره الفرنسي حامل اللقب، وبالطبع فالمفاجآت تضيف نكهة خاصة لأي بطولة.



منتخب توقعت ان يتألق في الدور الأول وخالف توقعاتك؟



٭ منتخب بلجيكا مثل خروجه من الدور الأول صدمة، خاصة أنه من الفرق التي كانت مرشحة للمضي بعيدا في المونديال، ويضم بين صفوفه كيفن دي بروين أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، بالإضافة إلى الحارس ديبو كورتوا، والمهاجم روميلو لوكاكو، وإيدين هازارد.



تقييمك لأداء المنتخبات العربية؟



٭ المنتخبات العربية قدمت مستويات جيدة، فوز الأخضر السعودي على الأرجنتين يمثل بطولة قائمة بحد ذاتها، فيما اجتهد المنتخب التونسي، وقدم «أسود الأطلس» مستويات رائعة ضمنت لهم مكانا في الدور قبل النهائي بجدارة واستحقاق، ولعل «العنابي» القطري اقل المنتخبات من حيث المستوى، وربما يرجع هذا إلى الضغط الكبير الذي عانى منه اللاعبون لكونهم البلد المضيف للبطولة.



منتخب تشجعه وآخر تمنيت أن يظهر بمستوى مشرف؟



٭ اشجع الأرجنتين دائما، وأتمنى لهم التوفيق والتتويج بالكأس العالمية، وتمنيت مشاهدة الإكوادور في الدور الثاني لكن للأسف لم يوفق.



من يستحق لقب «الحصان الأسود» للمونديال؟



٭ المغرب بكل جدارة.



من سيكون نجم المونديال؟



٭ لاعب خط الوسط لنادي اتلتيكو مدريد ومنتخب الأرجنتين رودريغو دي بول، قدم مستويات رائعة، وكان عنصر مؤثرا وحاسما مع «التانغو».



من برأيك سيكون أفضل لاعب واعد؟



٭ المهاجم الأرجنتيني الشاب خوليان الفاريز.



جائزة أفضل حارس لمن ستذهب؟



٭ حارس منتخب المغرب ياسين بونو.



كيف تنظر الى صراع الهدافين في البطولة؟



٭ الفرنسي كليان مبابي الأقرب للفوز بلقب الهداف رغم مزاحمة الأرجنتيني ميسي.



هل تعتقد أن رونالدو وميسي ظهرا بمستوى جيد حتى الآن؟



٭ ميسي ظهر بمستوى فني وأداء بدني أفضل مما كان متوقعا، يدافع ويهاجم في كل وقت، وحاسم ايضا، والسبب الرئيس وراء تأهل فريقه لنهائي المونديال، فيما لم يظهر رونالدو بالمستوى المتوقع.



لاعب ومنتخب افتقدته البطولة؟



٭ المهاجم النرويجي ايرلينغ هالاند، وتمنيت وجود إيطاليا في المونديال.



كيف تنظر الى تنظيم قطر نسخة مونديال 2022؟



٭ قدمت قطر نسخة استثنائية قل نظيرها في البطولات السابقة، ويصعب تكرارها في النسخ المقبلة، وقد أبدع المنظمون القطريون في كل شيء، قبل انطلاق البطولة ظهرت الدوحة القطرية في أبهى وأجمل حلة لها، وجاء الافتتاح رائعا، ومع بدء المباريات رصدنا الابتسامة حاضرة على وجوه جميع المشجعين من مختلف الجنسيات، وهذا خير دليل على النجاح، واليوم وقطر تقترب من ختام المونديال لم نسمع عن مشكلة حدثت في ملعب من الملاعب العالمية الثمانية، وهذا دليل آخر على النجاح، قطر شرفتنا جميعا، وقدمت النموذج الأمثل لكأس العالم.