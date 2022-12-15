ناصر العنزي



نحن جيل من اكثر أجيال الكرة سعادة لأننا شاهدنا ميسي، لحقنا على كل ما فيه، عبقريته، دهائه، حركاته، سكناته، نظراته، هدوئه، غضبه، تمريراته، ركلاته، أهدافه، قبله مارادونا مارس كل أفعاله وقلنا لن يأتي مثله فما حكاية الارجنتين معنا، اعتزل مارادونا وجاء ميسي هدية من السماء لعشاق الكرة ومجانينها، ميسي هو الأرجنتين بأرضها وسمائها وبحرها وبرها ولولاه لما وصل حال التانغو إلى ما وصل إليه وأصبح قريبا من اللقب العالمي.



يقول المعلق الإيطالي الشهير أداني ليلي، وتأملوا ما قاله: «رائع! ديناميات ما لا يمكن تصوره، فقط عبقري مثل ميسي يفكر في مثل هذه الخطوة، إنه يعيد مارادونا إلى كرة القدم، بل إنه يراوغ الجمال في الصحراء، أنت لا تراه أبدا، انت لا تمسك به أبدا، إنه يتزلج على طول الطريق، على طول الخط الجانبي، لا توجد مساحة، لقد خلقها، يخترع يراوغ الجميع.

عيناه عينا طفل يحب كرة القدم، إنه يمنحها للجميع، إنه يمنح الحب غير كرة القدم، هذا ما يفعله ميسي، يعيد تصميم حدود مصيره، ويؤثر على الجميع زملائه والمعارضين له، يمنح حبه الكرة للآخرين حتى الذين لا يعرفون كيف يحبون، افتح قلبك وقل شكرا ان ميسي مازال يلعب لنا جميعا لمشاهدته».



٭ بعد خسارة الأرجنتين من السعودية، قال مدرب الأخضر هيرفي رينارد إن الارجنتين سوف تصل للمباراة النهائية وتحرز لقب البطولة، قالها بمنظور المدرب الواثق في قدرات خصمه مهما كانت النتيجة، فالفريق الذي يملك مثل ميسي قادر على قلب الوهم إلى حقيقة، قد يقول قائل ما لكم لا تعطون بقية منتخب الارجنتين مدربه سكالوني ولاعبيه حقهم، فالكرة لا تعتمد على لاعب واحد؟ نعم يستحق كل أفراد التانغو الإشادة مارتينيز ونيكولاس وروميرو واوتامندي ومولينا ودي بول وأليستر وفرنانديز وألفاريز وبارديس لأنهم أصدقاء لميسي.



٭ ليت كرواتيا لم تخرج البرازيل بالترجيحية وسرقت منا مواجهة نارية مرتقبة بين الغريمين اللاتينيين الارجنتين والبرازيل، وتخيلوا كيف ستكون المباراة، كنا ننتظر سنين طويلة لنشهد على رد السامبا الدين أو يعيد التانغو مشهد تفوقهم في آخر مواجهة جمعتهما في مونديال ايطاليا 1990، كل ما فعله الكروات أنهم خططوا لاستدراج الأرجنتينيين لركلات الترجيح اعتمادا على حارسهم ليفاكوفيتش لكنهم صعقوا بثلاثية أوقفتهم عند حدهم، وقد شاهدنا ميسي لأول مرة يصارع على الكرة ويقاتل كأنه ابن العشرين، ومارس على المدافع الكرواتي الضخم غراف ديول «22 سنة» لعبة «دوار البحر» ولف من حوله في حركة لا يقوى عليها إلا مثله ووضع الكرة على طبق من ذهب لزميله الفاريز مسجلا الهدف الثالث.



٭ ركلة الجزاء التي سددها ميسي خدعت حارس كرواتيا المتميز في مثل هذه الألعاب، يقول ميسي: اخبرني حارسنا مارتينيز انه يتحرك باتجاه واحد ويتصدى بشكل جيد للكرات التي تأتي اسفل القائم لذلك كان علي ان أسددها بهذه الطريقة، وبذلك يؤكد ميسي أن ركلة الجزاء تحتاج الى تحضير ودراسة تحركات حارس المرمى وليست ركلة في أي اتجاه «صابت ولا خابت».