

وصف نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم روني تسيمرمان بعض الانتقادات التي وجهت إلى قطر، بأنها قاسية للغاية، مؤكدا ضرورة احترام ثقافة وتاريخ الدولة.



وقال تسيمرمان امس لصحيفة «راين نيكار تسايتونج» إن الانتقادات التي وجهت لمنح قطر حق استضافة كأس العالم في 2010، وبجانب انتقادات سجل حقوق الإنسان لديها، كانت مبررة ولكن هذه الإدانة الشاملة لم تكن الطريقة الصحيحة.



وأضاف «أعتبر أن الرفض العام والمطلق مبالغة، لأنه لا يقود لأي شيء سوى الرفض من الجانب الآخر».



وأكد تسيمرمان أن قطر «غيرت الكثير من الأمور بشكل إيجابي في السنوات الأخيرة، وكذلك فيما يتعلق بظروف العمل للعمال الأجانب».



وشدد على أنه في الوقت الذي لا يرغب فيه بالتقليل من المشاكل فإن الحديث مع المواطنين والعمال الأجانب والأوروبيين الذين يعيشون في قطر منذ عدة سنوات، أظهر له صورة مختلفة عن تلك المرسومة في ألمانيا.



وأوضح تسيمرمان «لقد تواجدت في دولة عربية للمرة الأولى في حياتي وبعد كل التقارير السلبية بصراحة فوجئت للغاية من الانفتاح والود لدى استقبالنا».