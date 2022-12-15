

أشادت الصحف الكرواتية أمس بمنتخبها الوطني، وصيف 2018، رغم خروجه من الدور نصف النهائي لمونديال قطر 2022 أمام الأرجنتين وليونيل ميسي 3-0 الثلاثاء، وعنونت في صدر صفحاتها:«أنتم أبطال»...«ارفعوا رؤوسكم، فلنسعَ للبرونزية».

وقد وضع منتخب الارجنتين بقيادة نجمها الخارق ليونيل ميسي نهاية لحلم الكروات بتكرار إنجاز 2018 وبلوغ النهائي، والذهاب أبعد برفع الكأس للمرة الاولى في تاريخهم.



وكان رفاق لوكا مودريتش يمنون النفس في إسقاط الارجنتين على غرار دور المجموعات في النسخة الماضية ومنتخب أميركي جنوبي آخر بعد تفوقهم على البرازيل بركلات الترجيح في ربع النهائي، إلا أن هدفا من ميسي وتمريرة حاسمة لجوليان ألفاريز صاحب الهدفين الآخرين أنهت مشوار فريق المدرب زلاتكو داليتش.

رغم ذلك، احتفت الصحف الكرواتية بمنتخب لم يكن مرشحا أصلا لبلوغ هذا الدور في قطر بجيل جديد ومختلف عن 2018.



«أنتم أبطال» عنونت صحيفة سلوبودنا دالماتشيا.



أما «يوتارنيي ليست» فكتبت على الصفحة الأولى «ابقوا رؤوسكم مرفوعة، سنسعى للبرونزية» مرفقة بصورة المدافع ديان لوفرين يعانق مودريتش. وأضافت «فلنكرر ما فعلناه في 1998، هذا جيل مميز يستحق ميدالية، نأمل أن يحصل ذلك السبت».



وقد حلت كرواتيا ثالثة في مونديال فرنسا 1998 بخسارتها نصف النهائي ضد البلد المضيف وفوزها على هولندا في مباراة تحديد المركز الثالث.

وتابعت الصحيفة «أوقفتنا الأرجنتين التي كانت أفضل رغم (مساهمة) من الحكم في الهدف الاول» الذي سجله ميسي من ركلة جزاء.

وأثار قرار الحكم بمنح ألفاريز ركلة إثر اصطدامه بالحارس دومينيك ليفاكوفيتش حفيظة العديد من الصحف والنقاد والجماهير، علما أن هذه الركلة الرابعة التي تمنح للارجنتين في مونديال قطر.



وشاركت بدورها صحيفة «فيتشيرنيي ليست» اليومية الرأي العام بالقول «فخورون من كل قلبنا، فلنسع إلى البرونزية، لا استسلام السبت للمركز الثالث».



كما تحدثت الصحف عن افتقار المنتخب لمهاجم صريح أمثال الهداف التاريخي دافور سوكر أو ماريو ماندغوكيتش الذي سجل هدف الفوز ضد إنجلترا في نصف نهائي 2018 في التمديد (2-1).