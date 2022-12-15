في سعيه للظفر باللقب الأسمى، وجد ليونيل ميسي لنفسه معاونا نجح في التحصل على ركلة جزاء ثم سجل ثنائية في الفوز بثلاثية نظيفة على كرواتيا في نصف النهائي.

انه المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز الذي كان عاملا حاسما بوصول فريقه لنهائي المونديال.



في البداية، كان مقررا أن يلعب أنخل دي ماريا دور المساعد المتميز لـ «البرغوث» على غرار مونديال روسيا 2018، أو مهاجم إنتر لاوتارو مارتينيز الذي كان دوره محوريا في الفوز بلقب كوبا أميركا عام 2021.

لكن الأول عاد من إصابة ولم يكن في أفضل حالاته البدنية، فيما يعيش الثاني أزمة ثقة بعدما فشل في التسجيل بكأس العالم هذه.

المدرب ليونيل سكالوني استخدم اللاعب في البداية كبديل أمام السعودية ثم أمام المكسيك عندما منح دخوله في الشوط الثاني دينامية ورونقا للأداء الأرجنتيني الذي أنهى المباراة بالفوز بثنائية نظيفة، وفي المباراة التالية أمام پولندا كان أساسيا في التشكيلة فسجل الهدف الثاني في الفوز بثنائية، ثم فعلها مرة أخرى في دور الـ 16 أمام أستراليا وكان الهدف الثاني أيضا.

وعلى ستاد «لوسيل»، كان هو الذي حل اللغز الكرواتي الفعال، فاستغل أولا خطأ دفاعيا بالتغطية من المخضرم ديان لوفرين، بعد تمريره جميلة من فرنانديز، فانفرد بالحارس دومينيك ليفاكوفيتش الذي أسقطه أرضا فاحتسب الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو ركلة جزاء ترجمها ميسي هدفا، ولم يتأخر ألفاريز في إحراز الهدف الثاني لـ «التانغو» عندما استغل كرة أهدرها الكروات أمام منطقتهم، فانطلق بسرعة صاروخية وتخلص من دفاع كرواتيا على طريقة متزلجي مسابقة التعرج وسجل منفردا في مرمى ليفاكوفيتش، وأخيرا، وقبل أن يحل باولو ديبالا بدلا منه، أنهى ألفاريز استعراض ميسي الذي تبختر في منطقة جزاء كرواتيا متلاعبا بالشاب يوشكو غفارديول أحد أفضل مدافعي النهائيات، ليتسلم تمريرته على طبق من ذهب ويسجل الهدف الثالث.



وفي مانشستر سيتي، يلعب ألفاريز أيضا أدوارا بديلة، فمع وجود النرويجي إرلينغ هالاند يدخل بديلا فقط في الدقائق الأخيرة، لكن ذلك لم يمنعه من تسجيل 3 أهداف هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، وهو ما لفت أنظار مدربه الإسباني بيب غوارديولا الذي قال «أعرف مدى صعوبة عدم اللعب بانتظام. لكن منذ اليوم الأول، أشياء كثيرة أثارت إعجابنا به».



«إنه لاعب رائع»، كما يقول شريكه في السيتي المدافع الهولندي نايثن أكيه، ويضيف «إنه تقني للغاية، ويسجل أهدافا صعبة ولديه لمسة أخيرة جميلة. رجل رائع، وخجول بعض الشيء».



وعندما يعفى ميسي من المهمات الدفاعية، فهو لا يحسب مجهوده، ويعيق استعادة الخصم لزمام الأمور. ولم يخطئ مشجعو الأرجنتين حيال الأهمية الجديدة لألفاريز عندما غنوا «خوليان.. خوليان» في المدرجات.



وقال ألفاريز بعد المباراة أمام أستراليا «أحاول دائما تقديم أفضل ما لدي، على أرض الملعب أو من مقاعد البدلاء لتشجيع زملائي في الفريق». لكن الجميع يراهن أنه لن يكون بديلا في النهائي.



ومن الصعب أن تتخيل سكالوني يستغني عن ألفاريز مجددا. فبوجوده إلى جانب ميسي، ستخوض الأرجنتين مباراة نهائية خيالية.