حصل ليونيل ميسى قائد منتخب الأرجنتين على جائزة أفضل لاعب في المباراة 4 مرات في مونديال قطر، حيث جاءت الأولى أمام المكسيك، بينما الثانية أمام أستراليا، والثالثة أمام هولندا في ربع النهائي، وأخيرا الرابعة أمام كرواتيا في نصف النهائي.



وأصبح ليونيل أكثر من حقق جائزة أفضل لاعب في المباراة بتاريخ كأس العالم في بطولة واحدة، وذلك للمرة الثانية بعد نسخة 2014 التي قاد بها الأرجنتين أيضا إلى النهائي، لكنه خسر أمام ألمانيا بهدف نظيف.



وأصبح ميسي ثاني لاعب يفوز بجائزة أفضل لاعب 4 مرات في نسخة واحدة، بعد الهولندي ويسلي شنايدر الذي حقق هذا الإنجاز في مونديال 2010 في جنوب أفريقيا.



وجاءت قائمة أكثر اللاعبين تحقيقا لرجل المباراة في نسخة واحدة كالتالي: ويسلي شنايدر 4 مرات (كأس العالم 2010)، ليونيل ميسي 4 مرات (كأس العالم 2014) وأيضا ليونيل ميسي 4 مرات (كأس العالم 2022).