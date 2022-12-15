

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن مباراة نهائي المونديال الحالي الأحد المقبل في قطر ستكون آخر مشاركة له في كأس العالم، وذلك بعدما قاد فريقه لتجاوز كرواتيا 3-0 في الدور قبل النهائي، وسيخوض «ليو» مباراته الدولية 172 عندما يحاول حصد أول لقب لكأس العالم لبلاده منذ 1986.



وقال ميسي لصحيفة دياريو ديبورتيفو أوليه الأرجنتينية: «أشعر بسعادة كبيرة لأنني قادر على تحقيق ذلك وإنهاء رحلتي في كأس العالم بخوض آخر مباراة لي بالنهائي»، مضيفا: لقد مرت سنوات عديدة، ولا أعتقد أنني سأكون قادرا على القيام بذلك، إنهاء مسيرتي في كأس العالم على هذا النحو يمثل الأفضل لي.



ويشارك اللاعب البالغ من العمر 35 عاما في كأس العالم للمرة الخامسة، متجاوزا بذلك 4 مرات كلا من النجم الراحل دييغو مارادونا وخافيير ماسكيرانو.



وأبدى ميسي، أفضل لاعب في العالم عدة مرات، سعادته الغامرة واعتزازه الكبير بالفوز، مضيفا: رأيتم المباراة، حققنا ما أردناه، في الواقع كما قلت منذ البداية، نحن هنا للاستفادة من كأس العالم، وكنت على ثقة بهذه المجموعة، منذ زمن لم نستمتع كما استمتعنا أمام كرواتيا، منذ وصلنا إلى المونديال، سنمضي قدما حتى لا نخيب آمال الأرجنتينيين وثقتهم، إنه أمر جنوني، سنلعب نهائيا آخر، وعلينا أن نستمتع بذلك.



وتذكر ميسي عائلته، قائلا: «هم الأهم بالنسبة لي، يفعلون كل ما في وسعهم من أجلي، مررنا بالسراء والضراء والآن سنستفيد مع الجميع مع كل الأرجنتينيين، وأستمتع كثيرا بهذا الأمر، أشعر بالقوة لخوض كل مباراة، المباراة السابقة كانت تضحية كبيرة، كنا مرهقين أمام كرواتيا، لكن استجمعنا قوتنا لتحقيق الفوز، لعبنا بشكل جيد جدا، فضلنا اللعب بهذه الطريقة لأننا عرفنا أنهم لن يستحوذوا على الكرة، عرفنا انه يتعين علينا الجري، استعددنا بشكل جيد جدا، أشعر بالسعادة في هذا المونديال، أنا قادر على مساعدة الفريق»، مشيدا بزملائه اللاعبين، «هذه المجموعة ذكية جدا، بمقدورها قراءة اللحظات المهمة في كل مباراة، وتعرف كيف تعاني في الوقت المناسب».



وعن الخسارة الأولى أمام السعودية، قال: «المباراة الأولى كانت ضربة قاسية، توقفت سلسلة من 36 مباراة دون خسارة، البداية أمام خصم لم نكن نتخيل الخسارة أمامه، كانت تجربة قاسية لهذه المجموعة، لكن الجميع أظهر قوته، ما قمنا به كان صعبا، لأن كل مباراة كانت بمنزلة النهائي، خضنا خمس مباريات نهائية، آمل أن يكون الوضع مماثلا في المباراة المقبلة، ونحن واثقون من أننا نعرف هذه المجموعة، لقد خسرنا المباراة الأولى بسبب التفاصيل، وهذا ما ساهم في تطورنا».