عقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة في بروكسل مع نظرائهم من رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) بهدف «إعادة ربط» أوروبا بواحدة من أكثر المناطق حيوية في العالم التي أصبحت الشريك التجاري الرئيسي للصين.



وأكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن «اجتماع الاتحاد الأوروبي وآسيان يتيح لنا فرصة التحدث عن شراكتنا الاستراتيجية ومناقشة قضايا مهمة ذات الاهتمام المشترك، لاسيما التحديات الأمنية والاتصالات والتجارة والتحول البيئي والرقمي والأمن الغذائي».



وقال «أنا واثق من أن هذا (الالتزام) سيكون الأول ضمن التزامات كثيرة منتظمة لمنطقتينا ذات الرؤى المتشابهة».



وأكد مسؤول أوروبي آخر أن الأمر يتعلق خصوصا بتعزيز العلاقات القائمة منذ 45 عاما بين المنطقتين.



وتركز معظم المحادثات في قمة بروكسل على الأزمة جراء الحرب الروسية في أوكرانيا ذات العواقب الاقتصادية العالمية.



وأوضح العديد من المسؤولين الأوروبيين في بروكسل أن الأوروبيين يريدون «زيادة وعي» شركائهم في جنوب شرق آسيا و«الحصول على إدانة لروسيا» الساعية إلى الالتفاف على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها مجموعة السبع.



وتشدد باريس على أن «الأوروبيين يحتاجون إلى إعادة الربط مع «آسيان»، إحدى المناطق الأكثر حيوية في العالم»، والتي تتمتع بإمكانات عالية للنمو الاقتصادي.



وأكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن نحو 10 مليارات يورو من أموال الاتحاد مخصصة للاستثمار في دول المنطقة، وتم إعداد قائمة بالمشاريع للقمة.



ولفتوا إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى «تنويع الموردين له بهدف تأمين جميع إمداداته» و«يرفض منطق مناطق النفوذ».