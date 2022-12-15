القاهرة ـ ناهد إمام



قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، إن ما تتمتع به المنطقة حاليا من إمكانات ومقومات وجاهزية تشريعية وبنية تحتية وشبكة مرافق، تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المتنوعة، فضلا عن تكامل المناطق الصناعية مع الموانئ البحرية التي تضمها المنطقة الاقتصادية والتي ساهمت في تسهيل حركة التجارة داخليا وخارجيا.



وقدم جمال الدين، في جلسة نقاشية أمام غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة، وفقا لبيان المنطقة الاقتصادية أمس، عرضا للحوافز الاستثمارية وتأهيل العمالة الفنية، والقطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة، إضافة إلى توطين صناعة الوقود الأخضر والتي تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم التي بلغت 23 مذكرة تفاهم.



وأضاف أنه تم تحويل 9 من هذه المذكرات لاتفاقيات إطارية للبدء في هذه المشروعات وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية المستهدفة، موضحا أن المساحات المخصصة لمشروعات الوقود الأخضر بلغت 20 مليون م2 بالمنطقة الصناعية بالسخنة خصصت لهذه المشروعات بعد أن كانت 13 كم2، نظرا لزيادة الإقبال على هذه المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



وأشار إلى الاتفاقيات التجارية الدولية التي تعمل عليها المنطقة، منوها بأن المنشآت الصناعية والخدمية بلغت 300 منشأة صناعية وخدمية، لافتا إلى زيادتها من خلال التعاقدات للمشروعات الجديدة خلال الفترة المقبلة لتحقيق رؤية الهيئة ورسالتها في التنمية الاقتصادية.



ولفت إلى طرح الفرص الاستثمارية والقطاعات الصناعية الخاصة بمشروعات وادي التكنولوجيا شرق الإسماعيلية خلال العام المقبل على المستثمرين والشركات الراغبة في الاستثمار.



من جهته، قالت رئيس لجنة النقل واللوجيستيات بغرفة التجارة الأميركية عبير لهيطة، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتميز بموقع جغرافي عالمي ما جعلها مركزا لإنتاج الوقود الأخضر بمصر، ما ساعد على استقطاب العديد من الصناعات وجعلها وجهة لجذب الاستثمارات المتنوعة.