هالة عمران



أكد رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي أن الدولة بذلت جهودا كبيرة، من أجل توفير اللقاحات المضادة لفيروس «كوفيد ـ 19» لجميع المواطنين منذ ظهورها في عدد من دول العالم، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بهذا الشأن.



جاء ذلك خلال زيارة مدبولي، امس، لمدينة الإسماعيلية، لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعي مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي، وشركة «بي آي إل ميدل إيست أند أفريكا» لتصنيع وإنتاج الضمادات الطبية الحديثة، والتي تتم من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة، بالتعاون مع القطاع الخاص، وإقامة شراكات عالمية متعددة، وكان في استقباله وضمن مرافقيه، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وعدد من قيادات الجهاز، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والشركاء العالميين المشاركين في تنفيذ المشروعين.



وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية تعاملت مع ملف تصنيع اللقاحات بفكر استراتيجي قومي، كما حرصت على الاستثمار في البنية التحتية الطبية والتصنيعية بقدرات هائلة، على مدار السنوات الماضية، وأصبحت لدينا إمكانات عالية لاستيعاب تكنولوجيا صناعة اللقاحات، من أجل ضمان تأمين توافر مختلف أنواع اللقاحات للمواطنين، وكذا تصديرها لدول المنطقة والقارة الإفريقية.



وأشاد رئيس الوزراء بتنفيذ مشروعي مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي، وشركة «بي آي إل ميدل إيست أند أفريكا» لتصنيع وإنتاج الضمادات الطبية الحديثة بمدينة الإسماعيلية، من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، باعتبارهما من المشروعات القومية في مجال الصحة العامة للمواطنين، وتوطين صناعة اللقاحات البشرية والبيطرية في مصر لتأمين الحاضر والمستقبل، وخاصة أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يعمل، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والشريك العالمي، على نقل أحدث التكنولوجيا المطبقة عالميا في هذا المجال، فضلا عن الأهمية الكبرى لتصنيع اللقاحات البيطرية، وهو ما يعزز من قدراتنا المحلية على تحصين الثروة الحيوانية لدينا، وتصدير الإنتاج للأسواق الخارجية، الأمر الذي يسهم في توفير النقد الأجنبي للدولة، وهو جانب آخر مهم للغاية في دعم الاقتصاد المصري.



في سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة أن تكون لدينا خطط وبدائل للتعامل في ظل توقعات طول أمد الأزمة الروسية- الأوكرانية، مشيرا إلى أهمية التحرك في عدة محاور بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتهيئة المناخ المشجع والمحفز لجذب الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.



ولفت مدبولي خلال رئاسة اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى أن الحكومة تتحرك بخطوات واضحة لمواجهة ارتفاع الأسعار، حيث أصدرت تكليفات واضحة لكل الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة سيعلن عنها، وسيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع مثل تجار التجزئة والمحال التجارية لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يغالي في أسعارها، وكذلك من يقوم باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين، وذلك بإغلاق منفذ البيع ومصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين.