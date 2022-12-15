بيروت ـ داود رمال



عقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي امس، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومشاركة الرؤساء العامين للرهبانيات المارونية. وتدارسوا شؤونا كنسية ووطنية. وفي ختام الاجتماع، اصدروا بيانا تلاه النائب البطريركي المطران انطوان عوكر وقال «يرى الآباء أن الاتصالات الدولية والعربية الجارية في الشأن الرئاسي اللبناني، تعطي مزيدا من الأمل بوصول المجلس النيابي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ويدعون المعنيين في الأحزاب والكتل النيابية إلى الإفادة من الأجواء الإيجابية لتأمين إتمام هذا الاستحقاق بما يرفع عن البلاد التأزم الذي يصيبها في أكثر من قطاع».



وأضاف «يأسف الآباء للسجال السياسي الحاد حول اجتماع الحكومة الأخير، ويرون أنه كان بالإمكان تحاشيه لو أن المسؤولين عالجوا الأمر بروية وتشاور، وبالحوار البناء، بعيدا عن الكيد السياسي، ومع احترام الدستور والميثاق الوطني نصا وروحا. ومعلوم أن أمور المواطنين الأساسية يمكن معالجتها بأساليب دستورية شتى، من دون انعقاد الحكومة المستقيلة، والبلاد في حال الشغور الرئاسي. ويذكرون بأن الخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان يبدأ بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يضع إعادة بناء الدولة على السكة الدستورية الصحيحة».



وأوضح ان «الآباء يشجبون بقوة الفلتان الأمني المتنقل وما تبدى من مظاهره أخيرا في ساحة ساسين ـ الأشرفية. ويطالبون الأجهزة الأمنية بإيلاء المهمات الاستباقية والردعية اهتماما أكبر، لما في ذلك من مجال لتلافي حدوث مواجهات وصدامات لبنان في غنى عنها».

















