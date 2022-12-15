محمود عيسى



ذكرت مجلة كونستراكشن ويك أن شركة فريسينيت الشرق الأوسط تعكف على إنجاز العمل في 8 جسور على الطريق الذي يربط بين الكويت والمملكة العربية السعودية بحلول يونيو عام 2023 مشيرة الى أن أعمال البناء في المشروع بدأت في يناير 2020.



وقالت المجلة إن الشركة المتخصصة في الإنشاءات الهندسية والمدنية تحقق تقدما في واحدة من حزم البنية التحتية الرئيسية لطريق النويصيب في الكويت.



ونقلت المجلة عن الشركة قولها انه تم إنجاز 88% من الأعمال الإنشائية لـ 8 جسور تشكل جزءا من شبكة الطرق، وتبلغ أطوالها الإجمالية 1736 مترا، وتنقسم إلى 302 قطاع، فيما يبلغ الحد الأقصى لطول التقاطع 110 أمتار.



ويعتبر طريق النويصيب أحد الطرق الرئيسية في البلاد من مدينة الكويت إلى المملكة العربية السعودية ما يجعله أحد أهم مشاريع البناء حاليا.



أما بالنسبة للجسر العلوي فقد استخدمت الشركة تكنولوجيا الكابولي المتوازنة وهي طريقة البناء التي لا تقوم بتركيب أنظمة السقالات تحت الجسر، ولكنها تكمل البنية الفوقية للجسر عن طريق ربط الأجزاء بالتتابع لتشكل امتدادا عن طريق الشد اللاحق وتحقيق التوازن بينها يسارا ويمينا من كل رصيف باستخدام معدات الرفع الخاصة، كما يتم صب الأجزاء تدريجيا في مكانها وفي موضعها النهائي داخل الهيكل الأساسي.



وقالت الشركة إنها المرة الأولى التي تنفذ فيها مشروعا بهذه الأهمية باستخدام هذه التقنية المتقدمة.