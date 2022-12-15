نجح المنتخب الفرنسي في حسم تأهله إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم وذلك بعد الفوز على منتخب المغرب 2-0 في المواجهة التي جمعتهما على ستاد «البيت» ضمن الدور نصف النهائي.



تقدم منتخب «الديوك» ـ حامل اللقب ـ بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول عن طريق ثيو هيرنانديز، وأضاف راندال مواني الهدف الثاني في الدقيقة 80.



ورغم الهزيمة قد قدم منتخب «أسود الأطلس» أداء نال احترام الجميع وكان الأفضل خلال المباراة وأضاع عددا من الفرص المؤكدة.

وبذلك يلتقي منتخب «الديوك» في المباراة النهائية الأحد المقبل مع منتخب الأرجنتين، بينما سيلعب المغرب مع كرواتيا على المركز الثالث السبت المقبل.